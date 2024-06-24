Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине

МЧС: во время пожара во Фрязине произошел взрыв

Во время пожара в административном здании на территории промзоны во Фрязине произошел взрыв. Об этом 360.ru сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

«При проведении разведки внутри здания неожиданно произошел взрыв. Для предотвращения жертв среди задействованного личного состава пожарно-спасательного подразделения было принято решение об отводе их на безопасное расстояние», — рассказал он.

По словам спасателя, сейчас площадь пожара составляет около пяти тысяч квадратных метров. Специалисты продолжают тушить очаги горения там, где это возможно.

«К сожалению, констатирую факт гибели двух человек. Для ликвидации пожара привлечены силы и средства в размере 55 единиц техники и 135 единиц личного состава», — добавил Логинов.

Пожарные борются с огнем уже несколько часов. В результате ЧП погибли два человека, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.