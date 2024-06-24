Пожарные МЧС ликвидировали открытое горение во Фрязине

Пожарные ликвидировали открытое горение во Фрязине в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Пожар случился в понедельник, 24 июня. Площадь возгорание составила примерно пять тысяч «квадратов». Тушить пламя мешали находящиеся внутри здания баллоны с газовоздушной смесью. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, они спровоцировали взрывы. Из-за этого обрушились перекрытия.

Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила, что сгоревшее девятиэтажное здание во Фрязине владелец сдавал арендаторам. По словам одного из съемщиков, в здании могли отсутствовать системы противопожарной безопасности.

В ходе ЧП погибло два человека. СК возбудил уголовное дело.