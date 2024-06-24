Пожар охватил здание во Фрязине с пятого по восьмой этажи

Сотрудники МЧС России сосредоточили усилия на спасении людей и тушении пожара во Фрязине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что огонь распространился с пятого по восьмой этажи.

«Работы осложняет высокая температура и плотное задымление», — заявили в МЧС.

О пожаре на территории промзоны во Фрязине стало известно днем 24 июня. К тушению огня привлекли восемь расчетов МЧС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его поручению на место ЧП выехал исполняющий обязанности начальника МЧС по региону Александр Перегуда.

Спасатели эвакуировали одного человека. Его вывели по лестничным маршам, сообщили «Известия». В здании еще могут оставаться люди.