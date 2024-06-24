Пожар охватил здание во Фрязине с пятого по восьмой этажи

Сотрудники МЧС России сосредоточили усилия на спасении людей и тушении пожара во Фрязине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что огонь распространился с пятого по восьмой этажи.
«Работы осложняет высокая температура и плотное задымление», — заявили в МЧС.
О пожаре на территории промзоны во Фрязине стало известно днем 24 июня. К тушению огня привлекли восемь расчетов МЧС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его поручению на место ЧП выехал исполняющий обязанности начальника МЧС по региону Александр Перегуда.