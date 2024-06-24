Очевидцы пожара во Фрязине рассказали 360.ru о происшествии. Они сошлись на том, что это «жуткое зрелище».

«Где-то в 15:10 меня подозвал друг к окну и указал на здание. <…> Горели два этажа, мы за этим наблюдали порядка 20 минут. Потом стали появляться новости, видео, приехали пожарные машины. Появились видео, как люди разбивают стекла и прыгают с этажей. Жуткое зрелище, повсюду пепел», — поделился работник соседнего предприятия Роман Алексеев.

Житель Фрязина Илья Прошин дорабатывал свою смену неподалеку, когда сослуживцы сообщили ему о пожаре.

«Подошел к окну, увидел — жесть, конечно. Благо, быстро приехали все службы. Очень много машин, пожарные быстро среагировали. Люди воду привозят, носят, спасибо им за это большое», — добавил молодой человек.

По его словам, половина здания уже прогорела.

«Безумно жалко людей. Прыгали люди, кричали… Быстро оно разгорелось. Я слышал, там складские помещения, что-то лакокрасочное. На нас даже падает сажа. Страшно, очень страшно», — признался Илья.

По факту смерти двух человек в результате пожара возбудили уголовное дело.