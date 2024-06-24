Сотрудники МЧС спасли человека из горящего здания во Фрязине

МЧС: в горящем здании во Фрязине могут оставаться девять человек

Фото: Телеканал «360»

Пожарные вывели по лестничным маршам горящего во Фрязине административного здания одного человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Внутри здания могут находиться еще девять человек. Сотрудники МЧС продолжают проводить спасательную операцию.

Пожар вспыхнул на территории промзоны во Фрязине. Сообщение о ЧП на Заводском проезде поступило в экстренные службы примерно в 14:39. По данным истопника 360.ru, из восьмиэтажного здания эвакуировали часть сотрудников. Возгорание произошло на четвертом этаже.

В помещениях зафиксировали сильное задымление, МЧС задействовало силы и средства по повышенному, третьему рангу для спасения людей с верхних этажей.

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