Во Фрязине продолжает гореть административное здание. Огонь вспыхнул около трех часов дня и охватил несколько этажей здания. Площадь пожара уже увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. По официальным данным, погибли два человека, однако количество жертв на данный момент точно не известно. На место трагедии приехал глава региона Андрей Воробьев .

По его словам, на месте пожара работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем — более 130 человек и 50 единиц техники.

По-прежнему существует угроза распространения пожара на все здание.

«Помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий. Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание», — написал губернатор Подмосковья в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин — они погибли. Судьба двух женщин, которые находились на восьмом этаже здания, опока неизвестна. В больнице находится мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ.

«Возбуждено уголовное дело. Прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания», — заключил губернатор.

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