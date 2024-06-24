«Есть положительная динамика». Воробьев навестил пострадавших при пожаре во Фрязине

Воробьев посетил больницу, где находятся пострадавшие при пожаре во Фрязине

Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Губернатор Московской области посетил Центральную городскую больницу, где находятся пострадавшие при пожаре во Фрязине. Состояние одного из раненых оценили как тяжелое, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — подчеркнул губернатор.

Также в медучреждении находится еще один пострадавший. У него поднялось артериальное давление, добавил Воробьев.

«Пообщались с его братом — в момент пожара их мама была в здании», — написал глава Подмосковья.

О судьбе женщины пока ничего неизвестно. Оперштаб работает и делает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить сведения близким пострадавших, отметил губернатор.

Крупный пожар во Фрязине локализовали вечером 24 июня. В здании были кислородные баллоны — они спровоцировали взрывы, заявил ранее Воробьев.

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