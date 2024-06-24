«Есть положительная динамика». Воробьев навестил пострадавших при пожаре во Фрязине

Воробьев посетил больницу, где находятся пострадавшие при пожаре во Фрязине

Губернатор Московской области посетил Центральную городскую больницу, где находятся пострадавшие при пожаре во Фрязине. Состояние одного из раненых оценили как тяжелое, сообщил глава региона в своем Telegram-канале .

Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — подчеркнул губернатор.

Также в медучреждении находится еще один пострадавший. У него поднялось артериальное давление, добавил Воробьев.

«Пообщались с его братом — в момент пожара их мама была в здании», — написал глава Подмосковья.

О судьбе женщины пока ничего неизвестно. Оперштаб работает и делает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить сведения близким пострадавших, отметил губернатор.

Крупный пожар во Фрязине локализовали вечером 24 июня. В здании были кислородные баллоны — они спровоцировали взрывы, заявил ранее Воробьев.