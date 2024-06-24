Спасатели продолжают тушить мощный пожар во Фрязине. Жертвами ЧП стали несколько человек. Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал 360.ru, что могло привести к катастрофическим последствиям.

Сложность тушения пожара

Огонь в здании во Фрязине распространился с пятого по восьмой этажи. Никаких сложностей с тушением пожара на такой высоте не существует, заявил Кузнецов.

«Стандартная пожарная автолестница (АЛ- 30) поднимает боевые пожарные подразделения на отметку 30 метров. <…> То есть это 10-этажное здание, никаких проблем. <…> Пожар в здании на четвертом-пятом этаже — это абсолютно рядовая ситуация, абсолютная рутина», — заверил специалист.

По его словам, лестница нужна для эвакуации людей через окна. Также по ней поднимаются огнеборцы с пожарным рукавом для подачи воды к очагу горения.

Для ликвидации огня во Фрязине задействовали вертолеты. Это могли сделать для спасения людей с кровли здания, допустил Кузнецов.

«Вертолеты могут задействовать для эвакуации людей с кровли, потому что если пожар посреди здания, то те, кто ниже пожара, эвакуируются по лестнице вниз, а те, кто выше — эвакуируются по лестнице вверх на кровлю. И пожарные подразделения просто вертолетом снимают их с кровли», — подчеркнул эксперт.

Владелица горящего во Фрязине здания сообщила, что помещения оснастили порошковыми огнетушителями, купленными в маркетплейсе. Продавец должен прилагать к такому оборудованию паспорт завода изготовителя, в котором прописаны гарантийные обязательства, отметил эксперт.