Два человека погибли при пожаре во Фрязине — Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья: два человека погибли при пожаре во Фрязине

Фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья

Пожар в Научно-исследовательском институте «Платан» во Фрязине унес жизни двух человек. На месте работает 12 бригад скорой, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Площадь возгорания выросла до четырех тысяч квадратных метров. Огонь распространился с пятого по восьмой этажи.

«К сожалению, при пожаре во Фрязине погибли два человека. Огонь продолжают тушить», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Пожару присвоили третий ранг сложности. К месту происшествия направили вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

В МЧС сообщили, что плотное задымление осложняет тушение. Работают более 100 человек и 40 единиц техники.

По поручению губернатора на место пожара оперативно выехал исполняющий обязанности начальника МЧС по Подмосковью Александр Перегуда.

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