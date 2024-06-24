Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте крупного пожара во Фрязине

Сотрудники МЧС продолжают тушить охваченное огнем административное здание во Фрязине . Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативный штаб — к этой минуте известно о двух погибших, судьба еще двоих пока неизвестна.

«В 14:30 был вызов, начался пожар. Через 20 минут пожарные прибыли с 30-метровой лестницей. Одного человека удалось спасти, он получил заметное отравление, сейчас находится в реанимации на ИВЛ», — рассказал Воробьев.

Глава региона отметил, что инспекторы и пожарные установят причину возгорания.

«Что касается статуса здания, то оно в банкротстве. Здесь конкурсное управление — 30 компаний. Как правило, это и ИП, и малые предприятия, которые арендовали помещения под разные цели: упаковка или что-то связанное с легким производством. Все остальные подробности уже будет определять следствие», — добавил губернатор.

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