Сегодня 16:29 Авиакатастрофа Embraer 190 в Казахстане. Что известно к этому часу 0 0 0 Фото: Kazakhstan EMERCOM / Global Look Press Происшествия

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Крушение самолета в Актау

Пассажирский самолет перевозчика AZAL (Azerbaijan Airlines), следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился в трех километрах от города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, погибли более 30. Что известно к этому часу — в материале 360.ru.

Крушение лайнера в Казахстане: последняя информация Утром 25 декабря Embraer 190 вылетел из Баку и должен был сесть в Грозном, но из-за тумана в аэропорту назначения лайнер перенаправили в Махачкалу. Командир решил посадить воздушное судно в Актау. Незадолго до катастрофы экипаж подал сигнал бедствия из-за столкновения с птицами и нарушения рулевого управления. Лайнер разбился в 09:28 по московскому времени. На кадрах крушения видно, как самолет ушел в крен и спикировал носом в землю. От удара борт загорелся.

Кто был на борту Всего на борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них — 16 россиян, шесть граждан Казахстана, 37 — Азербайджана и три — Киргизии. Списки пассажиров опубликовала Azerbaijan Airlines. Сначала сообщалось, что на борту нет детей. Позже появилась информация о госпитализации двух несовершеннолетних. Сколько погибших и выживших После авиакатастрофы выжили 32 человека, состояние некоторых из них оценили как крайне тяжелое. Выжившие покидали салон через образовавшуюся дыру в самолете. Спастись удалось в основном тем, кто находился в хвостовой части самолета. По предварительным данным, погибли более 40 человек, среди них два пилота. В числе выживших — 10 россиян.

Фото: Телеканал «360»

Версии крушения пассажирского самолета в Казахстане Предварительно, нештатная ситуация на борту Embraer 190 возникла после столкновения с птицами, заявили в Росавиации. Маршрут борта пришлось изменить из-за тумана в аэропорту назначения. Для выяснения причин катастрофы власти Азербайджана создали государственную комиссию. После крушения лайнера МЧС России открыло горячую линию для оказания психологической поддержки. Родственники находившихся на борту пассажиров пожаловались, что не могут получить информацию о близких.

Фото: Azamat Sarsenbayev/XinHua / Global Look Press

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования из-за случившегося. Глава республики по прибытии в Баку провел совещание в связи с крушением самолета. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты также занимаются установлением обстоятельств ЧП.

Мнение эксперта После столкновения со стаей птиц пилот лайнера Embraer 190 попытался посадить самолет, возможно, гася при этом скорость за счет аэродинамического сопротивления крыла и фюзеляжа, рассказал 360.ru авиаэксперт Михаил Вахнеев. По его словам, выбор правильной траектории помог выжить пассажирам, находящимся в хвосте воздушного судна. Он также добавил, что борьба с птицами — это важная составляющая обеспечения безопасности полетов. Что сказали близкие пассажиров В аэропорту Грозного своего родственника ожидал Икбал Байрамов — к нему должен был прилететь племянник. Мужчина узнал его на видео среди выживших. В числе пассажиров рухнувшего лайнера был действующий бортпроводник «Уральских авиалиний». Семья не знает, удалось ли спастись их родственнику.

В списке выживших также оказалась жительница Владивостока Кристина. Также 360.ru удалось связаться с одним из выживших. Пассажир Субхонкул рассказал, что перед падением на борту лайнера прогремел взрыв.

«Это уже специалисты скажут, баллон там был или что… Взрыв был», — подчеркнул мужчина. Отдельное внимание он уделил работе экипажа — похвалил стюардесс за проявленный профессионализм и смелость в такой страшной ситуации. «Стюардессы свою работу сделали нормально, даже на пять. Старшая бортпроводница, девушка, она держалась, объясняла всем инструкции. Она свои обязанности выполнила на пять. Не знаю, она осталась в живых или нет», — заключил Субхонкул.