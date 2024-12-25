СК возбудил дело после крушения самолета Embraer 190 в Казахстане

После падения самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении эксплуатации воздушного транспорта. Об этом РИА «Новости» сообщил Следком.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Авиакатастрофа в Актау случилась этим утром. Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный. Как отметили в Росавиации, нештатная ситуация произошла из-за столкновения с птицами. Командир судна после этого решил сесть на запасной аэродром в Актау.

В распоряжении 360.ru появилось видео с моментом падения самолета. На кадрах заметно, как судно столкнулось с землей, после чего случился взрыв, начался пожар.

На борту Embraer 190 было 62 пассажира. После авиакатастрофы выжили 32 человека, госпитализировали 29 пострадавших, семеро из которых в реанимации.