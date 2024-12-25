Оба пилота стали жертвами авиакатастрофы в Актау

Baza: оба пилота погибли при крушении самолета в Актау

При крушении самолета в Акту погибли оба пилота. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«По данным источников, из всего экипажа выжили бортпроводник и бортпроводница», — уточнили авторы поста.

Всего в авиакатастрофе выжили 29 человек, среди них — 10 россиян. Часть пострадавших направили в больницы, 11 пассажиров попали в реанимацию.

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение утром 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, но был вынужден совершить посадку в Актау. Там лайнер столкнулся с землей. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию для проведения расследования ЧП.