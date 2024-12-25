В авиакатастрофе в Актау выжили 10 россиян

В авиакатастрофе в Актау сумели выжить 10 россиян. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Всего граждан России, по данным канала, на борту было 15, в том числе двое детей. Среди выживших — жительница Владивостока, возвращавшаяся из командировки.

В управлении здравоохранения Мангистауской области Казахстана сообщили, что 29 человек отправили в больницы, 11 — в реанимацию.

Всего разбившимся самолетом летели 62 пассажира и пять членов экипажа. Для их близких авиакомпания опубликовала телефоны горячей линии. Власти Казахстана и Азербайджана создали правительственные комиссии, которые будут расследовать причины крушения.

Самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» летел из Баку в Грозный, но вынужденно направился в Актау, где и разбился.

Ранее РИА «Новости» сообщило о мужчине из Чечни, который ждал этим рейсом племянника и увидел его живым на одном из фото с места авиакатастрофы.