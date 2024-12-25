Пострадавших при крушении самолета в Казахстане детей доставили в больницу

Львова-Белова: двух девочек привезли в больницу после крушения лайнера в Актау

Двух пострадавших при крушении самолета в Казахстане девочек доставили в больницу. Об этом сообщила в Telegram-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова .

«По авиакатастрофе в Казахстане находимся на связи с уполномоченным по правам ребенка в Республике Динарой Закиевой. Ее представитель сейчас в больнице, куда привезли двух пострадавших девочек, предварительно, 11 и 16 лет. Врачи оказывают детям помощь», — отметила омбудсмен.

По ее словам, сейчас гражданство пациенток уточняют. Львова-Белова пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления, а их родным — сил.

Ранее в среду недалеко от Актау разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Позже появилось видео с выжившими в результате крушения лайнера.