«Взрыв был». Выживший пассажир Embraer 190 раскрыл подробности авиакатастрофы в Актау

Пассажир Embraer 190: перед крушением в Актау на борту прогремел взрыв

Перед крушением самолета Embraer 190 рейса Баку — Грозный на борту лайнера прогремел взрыв. Об этом 360.ru рассказал один из выживших пассажиров Субхонкул.

Он не смог назвать точную причину авиакатастрофы, но обратил внимание, что слышал взрыв.

«Это уже специалисты скажут, баллон там был или что… Взрыв был», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Субхонкул отметил, что живет в Екатеринбурге, а в Азербайджан летал по делам. Он похвалил стюардесс за проявленный профессионализм и смелость в экстремальной ситуации.

«Стюардессы свою работу сделали нормально, даже на пять. Старшая бортпроводница, девушка, она держалась, объясняла всем инструкции. Она свои обязанности выполнила на пять. Не знаю, она осталась в живых или нет», — добавил мужчина.

Несмотря на крушение самолета, мужчина отделался ссадинами. Он сообщил, что его соседям по палате повезло меньше — у них многочисленные травмы и переломы.

«Человек [рядом лежит]. Сломаны-переломаны все», — добавил Субхонкул.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines упал утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. Из 62 пассажиров и пяти членов экипажа выжили 29 человек. Оба пилота погибли, уцелели двое бортпроводников. Среди выживших оказалось 10 россиян.