МЧС России открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Актау

Телефон горячей линии в связи с крушением самолета в Актау открыло МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства .

Специалисты МЧС оказывают россиянам необходимую психологическую поддержку.

«За психологической помощью можно обратиться круглосуточно по номеру: 8 800 775-17-17», — уточнили в МЧС.

По данным МЧС Казахстана, на месте трагедии работают 150 человек личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП.

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, разбился в районе Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Росавиация предполагает, что причиной крушения могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира.

На кадрах крушения видно, как самолет спикировал вниз, врезался в землю, после чего загорелся. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В Сети появился предварительный список россиян, которые находились на борту разбившегося воздушного судна.