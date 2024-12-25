В Азербайджане создали комиссию для выяснения причин крушения самолета в Актау

Причины крушения самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау выясняют, Азербайджан контактирует с Казахстаном по этому поводу. Об этом сообщил МИД Азербайджана .

В ведомстве заявили о создании государственной комиссии по выяснению причин происшествия. Ее председателем стал азербайджанский премьер Али Асадов. Глава МЧС страны Кямаледдин Гейдаров отправился в Казахстан.

Авиакатастрофа случилась сегодня утром. Самолет летел из Баку в Грозный. Сначала в Росавиации сообщили, что происшествие случилось из-за столкновения Embraer 190 с птицами.

СК России возбудил уголовное дело после падения самолета по статье о нарушении эксплуатации воздушного транспорта. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

На борту самолета находились 62 пассажира. После авиакатастрофы выжили 32 человека, в больницу отправили 29 пострадавших, семеро из которых в реанимации.