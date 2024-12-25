Росавиация назвала причину крушения самолета в Актау

Нештатная ситуация возникла на борту упавшего в Актау самолета Embraer 190 после столкновения с птицами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«После столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау», — уточнили в ведомстве.

Росавиация находится в контакте с авиаперевозчиком AZAL, которому принадлежал разбившийся самолет. Оперативные службы Казахстана ведут поисково-спасательные работы.

По данным Росавиации, крушение произошло около 09:30 по московскому времени в районе побережья Каспийского моря. Лайнер столкнулся с землей при заходе на посадку.

Момент крушения самолета попал на видео. На кадрах видно, как воздушное судно спикировало вниз. После столкновения с землей вспыхнул пожар.