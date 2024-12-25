Авиакомпания опубликовала список всех пассажиров разбившегося в Актау самолета

«Азербайджанские авиалинии» опубликовали список из 62 пассажиров, бывших на борту разбившегося в Актау самолета. Он появился в Telegram-канале авиакомпании.

Также опубликовали телефоны горячей линии.

Азербайджанское информагентство Minval сообщило, что президент страны Ильхам Алиев выразил соболезнования близким погибших. Он прервал визит в Россию и полетел обратно в Баку. Премьер Али Асадов возглавит комиссию, которая займется расследованием авиакатастрофы с азербайджанской стороны.

Кроме того, по данным агентства, в бакинском аэропорту начали готовиться к возможному дню траура и разбирают новогоднюю елку.

Самолет направлялся из столицы Азербайджана в Грозный, но из-за нелетной погоды в пункте прибытия полетел на запасной аэродром в Актау, где и произошло крушение. По предварительным данным, выжили 28 человек, в том числе двое детей. Расследовать авиакатастрофу будет и комиссия в Казахстане, которую возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев.