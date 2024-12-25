Пассажирский самолет разбился в районе Актау

В районе Актау разбился пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. Об этом сообщило издание Tengrinews.
Перед падением воздушное судно подало сигнал бедствия. На место ЧП прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц спецтехники МЧС Казахстана.
По предварительным данным, есть выжившие.
На прошлой неделе небольшой частный самолет потерпел крушение практически сразу после вылета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. На борту находились 10 пассажиров. На место крушения прибыл губернатор Эдуарду Лейти. Он проконтролировал спасательную операцию. Обломки воздушного судна разрушили здания мебельного магазина и гостиницы.
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