Экс-директор пассажирки упавшего в Актау самолета: очень плохо, что она выжила

Бывший директор выжившей при крушении самолета в Актау пассажирки заявил, что лучше бы ей не удалось спастись. Экс-начальник девушки Александр дал комментарий 360.ru.

«Выжила — очень плохо, что она выжила. <…> Этот человек обокрал меня. <…> Такие люди не нужны», — заявил мужчина.

Речь идет о 34-летней жительнице Владивостока, турагенте Кристине Е. По данным Telegram-канала Shot, она была в Баку по работе и 25 декабря возвращалась домой.

На Кристину неоднократно жаловались другие жители: девушка оформляла туристам путевки за границу, но в итоге люди не уезжали на долгожданный отдых. Мама Кристины сообщила, что сейчас ее дочь находится в больнице.

Дядя одного из пассажиров упавшего в Актау самолета узнал в числе выживших своего племянника. Тот впервые летел к родственнику в гости.