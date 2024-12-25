Родные пассажиров самолета Embraer 190 пожаловались на работу горячих линий

Родственники пассажиров, которые были на борту потерпевшего крушение в Актау лайнера пожаловались, что не могут получить информацию о них. Об этом 360.ru рассказали мужчина и женщина из Казахстана, чьи близкие летели этим рейсом.
После новостей о падении лайнера они до сих пор не могут прийти в себя. В интернете люди пытаются найти список выживших.
«На горячие линии невозможно дозвониться», — рассказала собеседница 360.ru.
На борту самолета, по предварительным данным, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Причиной аварии стало столкновение воздушного судна с птицами. Перед падением лайнер успел подать сигнал бедствия.
Ранее дядя узнал племянника среди выживших пассажиров упавшего в Актау самолета. Последний раз молодой человек выходил на связь рано утром.
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