Родные пассажиров самолета Embraer 190 пожаловались на работу горячих линий

Родственники пассажиров, которые были на борту потерпевшего крушение в Актау лайнера пожаловались, что не могут получить информацию о них. Об этом 360.ru рассказали мужчина и женщина из Казахстана, чьи близкие летели этим рейсом.

После новостей о падении лайнера они до сих пор не могут прийти в себя. В интернете люди пытаются найти список выживших.

«На горячие линии невозможно дозвониться», — рассказала собеседница 360.ru.

На борту самолета, по предварительным данным, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Причиной аварии стало столкновение воздушного судна с птицами. Перед падением лайнер успел подать сигнал бедствия.

Ранее дядя узнал племянника среди выживших пассажиров упавшего в Актау самолета. Последний раз молодой человек выходил на связь рано утром.