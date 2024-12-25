Алиев провел совещание после авиакатастрофы в Актау

По прибытии в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщило местное агентство АПА .

«Как сообщалось ранее, президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Россию для участия в неформальном саммите глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге, было доложено о произошедшей аварии, глава государства отдал поручение о немедленном возвращении и вернулся в Азербайджан», — написали журналисты.

Утром 25 декабря в районе города Актау на западе Казахстана самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение. По данным Росавиации, причиной аварии стало столкновение с птицами. На борту самолета находились 69 человек, включая пять членов экипажа. В результате крушения выжили, по последним данным, 32 человека.

После падения самолета Embraer 190 СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении эксплуатации воздушного транспорта. В распоряжении 360.ru появилось видео с моментом падения лайнера.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин созвонился с Алиевым. Российский лидер выразил соболезнования в связи с катастрофой. Самолет МЧС России доставит в Актау медперсонал и оборудование.