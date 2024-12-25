Появилось видео крушения самолета в районе Актау

Момент падения самолета в районе Актау сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как воздушное судно пикирует прямо в землю. После столкновения происходит взрыв, самолет загорается, в небо начинает подниматься столб густого черного дыма.

Пассажирское воздушное судно совершало рейс из Баку в Грозный. К месту крушения лайнера выехали спасатели: 52 специалиста и 11 единиц техники. Самолет был рассчитан на 106 пассажиров, в результате крушения есть выжившие.

Ранее частный самолет с 10 пассажирами разбился в Бразилии. ЧП случилось в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Губернатор Эдуарду Лейти взял спасательную операцию на контроль.