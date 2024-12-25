При крушении самолета Embraer 190 в Актау выжили 32 человека

После падения самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау выжило 32 человека. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В ведомстве отметили, что это не окончательная цифра.

Также после происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Ранее в МЧС Казахстана заявили, что из выживших 29 человек госпитализировали. В управлении здравоохранения Мангистауской области отметили, что из них 11 отправили в реанимацию в местной больнице.

Самолет разбился утром 25 декабря. После падения судно загорелось, огонь потушили прибывшие на место ЧП спасатели. В распоряжении 360.ru оказались кадры с выжившими. На видео видно, что от удара о землю лайнер получил серьезные повреждения. Сотрудники МЧС доставали раненых и передавали их врачам.

В Росавиации сообщили, что самолет упал во время нештатной ситуации, случившейся из-за столкновения с птицами. После произошедшего «Азербайджанские авиалинии» опубликовали список из 62 пассажиров, которые летели в упавшем Embraer 190.