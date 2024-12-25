Близкие не могут найти стюарда «Уральских авиалиний» после трагедии в Актау

Среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета был действующий бортпроводник «Уральских авиалиний». Об этом 360.ru рассказал двоюродный брат молодого человека. По его словам, сейчас семья никак не может понять, что с их родственником, выжил ли он и где находится.

Рамину А. 28 лет. Он работал стюардом, добавил собеседник 360.ru.

«Просто отпуск взял и повез племянника на Новый год к бабушке. И возвращался в Россию. В больницу мы звонили полчаса назад, сказали, что там его нет. Поэтому звоним, ожидаем».

Самолет «Азербайджанских авиалиний» упал сегодня в районе Актау на западе Казахстана. Росавиация допустила, что причиной авиакатастрофы могло стать столкновение летательного аппарата со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее появился список россиян, которые были в разбившемся самолете.