Голосовали даже из космоса. Как прошел первый день выборов в России и чем он запомнился

Восемь утра, Владивосток. Флаги, песни, кто-то пришел в национальном костюме. На участке рядом с главной базой Тихоокеанского флота очередь не редела часами: люди выбирают будущее страны. Как прошел первый день важнейшего голосования в России, что показала явка, какие парижане выступили за Победу и другие главные события первых суток — в материале 360.ru.

Кого и как выбирает Россия Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке. За новый состав российского парламента можно проголосовать с 18 по 20 сентября. За три дня граждане страны выберут три уровня власти. Госдума. Избирают 450 депутатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Партиям нужно преодолеть 5%-й барьер. В бюллетене 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». Всего зарегистрировано 4 436 кандидатов.

Главы субъектов. Прямые выборы проходят в восьми регионах: Мордовии, Чечне, Тыве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии руководителей республик позднее определят парламенты.

Региональные парламенты. Заксобрания выбирают в 39 регионах. Еще в 10 административных центрах избирают городские думы и другие представительные органы. В сумме в единый день голосования проходят 2 200 кампаний, борьба идет за 20 700 мандатов и выборных должностей. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые выбирают Госдуму. Для них создано семь одномандатных округов.

Фото: РИА «Новости»

Как проголосовать У избирателя есть несколько способов принять участие в голосовании. На обычном участке используется бумажный бюллетень. Систему ДЭГ развернули на федеральной платформе в 32 регионах. Голосовать через ДЭГ захотели 4 053 214 человек. В Москве онлайн-голосование традиционно работает на базе собственной цифровой платформы mos.ru. Доступ граждан обеспечивает механизм «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать за глав регионов и депутатов Госдумы вне зависимости от места регистрации при условии предварительного оформления заявки. Открыты и участки за рубежом — работает 319 точек в 152 странах. По данным ЦИК, за границей находятся более 1,8 миллиона избирателей. Гражданам нескольких регионов дали возможность проголосовать досрочно. Такой формат выбрали 75% жителей ДНР. Итоги первого дня: явка, рекорды Стартовый день голосования 18 сентября показал непрерывный рост активности избирателей. Первые данные, поступавшие с Дальнего Востока и Сибири, задали высокий темп общероссийской статистике: на Камчатке к 15:00 по местному времени явка достигла 19,29%, а на Чукотке — 12,21%. По мере открытия участков в центральных регионах России Центризбирком фиксировал системное нарастание общего показателя явки. В 10:09 этот показатель составил 4,83%, к 12:00 он вырос до 6,48%, к 14:00 достиг 10,45%, а к 14:30 — 11,52%. К 15:40 ЦИК констатировал преодоление рубежа в 20%. В 19:30 проголосовали уже 23,54%. В Москве еще в 18:30 отчитались о двух миллионах избирателей, которые проголосовали дистанционно. К 20:00 явка на выборах в Подмосковье достигла 24,37%. В 12 приграничных регионах досрочно свой голос отдали более 4,2 миллиона человек.

Фото: РИА «Новости»

Технологическим драйвером первого дня стало дистанционное электронное голосование. Из 4 050 488 человек, подавших заявки на участие в ДЭГ на федеральной платформе, уже к 09:00 по московскому времени проголосовал один миллион (25%). К полудню этот показатель достиг 50%. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила о фиксировании серьезных кибератак на систему ДЭГ в течение дня. Высокий поток пользователей в сочетании с внешним кибердавлением вызвал формирование временных «виртуальных очередей». Система полностью сохранила работоспособность и защитила данные избирателей. Прозрачность процессов обеспечивалась системой общественного контроля. По данным ЦИК, на избирательных участках зарегистрировано 381,3 тысячи наблюдателей. Для освещения хода выборов аккредитовано свыше 12,5 тысячи журналистов, представляющих более 1,8 тысячи средств массовой информации. Из Подмосковья аккредитовали 250 журналистов. «Не ошибешься». Как голосовал Путин Представители высшей политической власти и многие ключевые государственные деятели предпочли сделать свой выбор в первый же день голосования. Президент России Владимир Путин проголосовал дистанционно. Онлайн-формат глава государства использует с 2021 года. «Не ошибешься», — отметил российский лидер, после того как подтвердил свой выбор на платформе ДЭГ.

Фото: РИА «Новости»

Путин обращался к россиянам и в преддверии выборов. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России», — сказал политик.

Премьер-министр Михаил Мишустин также воспользовался дистанционным голосованием. Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал голос в электронном формате. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн через городскую систему. Другие высокопоставленные политики решили прийти на участки. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза и председатель «Единой России», проголосовал на участке и опубликовал видео, призвав граждан идти на выборы. «Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом», — отметил Дмитрий Медведев.

Фото: РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин лично пришел на участок. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров с супругой проголосовали очно в Москве, на участке в «Романовской школе». Зампредседателя правительства Юрий Трутнев тоже проголосовал в российской столице. Проголосовали главы Амурской и Омской областей, Кузбасса, Забайкалья, Бурятии, Приморья, Херсонской области и другие. Также отдали голоса Дмитрий Артюхов на Ямале, Айсен Николаев в Якутии, Александр Хинштейн в Курской области и Сергей Аксенов в Крыму. Свой выбор сделали космонавты на МКС. Андрей Федяев в обращении назвал участие в выборах гражданским долгом и призвал последовать их примеру. Певец Шаман с супругой Екатериной Мизулиной проголосовали на участке в центре Москвы, у метро «Полянка». Артист снял небольшой видеоролик, который закончил словами «За Россию!»

Фото: РИА «Новости»

Парижане за Победу Первый день выборов запомнится не только высокой явкой. Многие граждане решили создать на участках яркую атмосферу. На Камчатке в поселке Лазо достопримечательностью стал кот по кличке Том. Пушистый житель поселка не пропускает ни одной избирательной кампании. Человек-паук и Колобок встретились на участке в Тюмени, в Новокузнецке проголосовал «конь Юлий». В Башкортостане свой выбор сделали марсиане, в Омской области члены комиссии надели кокошники. Житель Звездного городка явился на участок в костюме космонавта. В Подмосковье россияне проголосовали в костюмах медведей. Члены комиссий в Бурятии встречают избирателей в национальных нарядах. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия с бабушкой в русских нарядах спела для избирателей, а студенты колледжа испекли для них пирожки. В Бурятии проголосовал 100-летний ветеран, в Чите одной из первых пришла почти 90-летняя учительница. Бизнесмен Олег Сирота взял с собой на голосование на участке в Истре робота — этот момент снял на видео корреспондент 360.ru.

Фото: РИА «Новости»