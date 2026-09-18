Володин отдал свой голос на выборах депутатов в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах депутатов в нижнюю палату парламента. Он рассказал об этом на платформе «Макс» .

Спикер ГД пришел на избирательный участок в школу № 2123 имени Мигеля Эрнандеса в Москве. Он заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования.

«Свой выбор сделал», — написал Володин.

Также спикер Госдумы напомнил, что проголосовать можно в течение трех дней: 18, 19, 20 сентября. Он призвал россиян найти время для выполнения своего гражданского долга и добавил, что от решения людей зависит очень многое, в том числе будущее страны.

Все избирательные участки на российской территории открылись вовремя. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что голосование идет в штатном режиме, ничего экстраординарного не произошло. Явка на выборах по состоянию на 10:09 по московскому времени составила в целом по стране 4,83%.