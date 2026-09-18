Лавров проголосовал на выборах через ДЭГ

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на выборах в Госдуму удаленно – через дистанционное электронное голосование. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она опубликовала фотографию, на которой видно, что глава ведомства сидит перед ноутбуком, на экране которого отображается надпись «Спасибо, вы успешно проголосовали».

Благодаря ДЭГ отдать свой голос можно с компьютера, телефона или планшета, без визита в избирательный участок.

«Лавров проголосовал. А как он это сделал, смотрите на ресурсах МИД России», — написала Захарова.

Через систему дистанционного электронного голосования проголосовали уже более миллиона россиян. Это примерно четверть от общего числа граждан, которые подавали заявку на участие в онлайн-формате.

На избирательных участках ЦИК зафиксировал явку 4,83% по состоянию на 10:09. Председатель комиссии Элла Памфилова уточнила, что никаких экстраординарных событий не происходило.