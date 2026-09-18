Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы

Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Каждому, кто заботится о будущем России и ее успешном развитии, о благополучии детей и близких, важно принять участие в выборах, отметил глава кабмина.

«Главное — ответственно подойти к реализации вашего избирательного права и принять участие в голосовании, тщательно выбирая тех, кто будет защищать интересы людей, работать в органах власти», — подчеркнул Мишустин.

Он призвал всех сограждан поучаствовать в выборах, очно или онлайн.

Ранее системой дистанционного электронного голосования воспользовались президентом России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев и спикер парламента Вячеслав Володин пришли на избирательные участки и бросили в урны бумажные бюллетени.