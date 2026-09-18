Явка на выборах в Госдуму в первый день превысила 29%

Явка на выборах депутатов Государственной думы после завершения первого дня голосования составила 29,45%. Такие данные по состоянию на 21:00 по московскому времени привел Центризбирком России .

К этому времени большинство избирательных участков страны уже закрылись. Голосование на них продолжится 19 сентября с 08:00 по местному времени.

Выборы проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. В Госдуму избирают 450 депутатов: половину по партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах. Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах, включая Москву и Подмосковье.

Впервые в выборах Госдумы участвуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включенных в состав России в 2022 году.

Изначально зарегистрировали списки 11 партий, однако Верховный суд отменил регистрацию «Яблока», а последующую апелляцию партии отклонили. В результате в выборах по федеральному округу участвуют 10 партий.