Три четверти избирателей ДНР проголосовали досрочно

По предварительным данным, около 75% избирателей в Донецкой Народной Республике проголосовали досрочно, заявил председатель Избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий. Об этом сообщил ТАСС .

Досрочное голосование в регионе началось 30 августа, отметил Высоцкий, а уже 15 сентября число проголосовавших перешло отметку в миллион человек.

Ранее глава Центризбиркома сообщила, что в Донбассе и Новороссии голосование пройдет в особом порядке. Она подчеркнула, что жители этих регионов выстрадали право на голос на предстоящих выборах.

О том, как в России пройдет Единый день голосования — в материале 360.ru.