Свыше 250 журналистов Подмосковья получили аккредитацию для работы на выборах

Мособлизбирком продолжает процедуру аккредитации представителей прессы в преддверии Единого дня голосования. К 28 августа комиссия обработала 33 заявки от сетевых изданий, телеканалов и радиостанций.

Выдали уже более 250 удостоверений сотрудникам 18 средств массовой информации. Эти журналисты получат право вести съемку на избирательных участках в дни голосования — с 18 по 20 сентября.

Тем представителям СМИ, которые еще не подали документы, следует учесть, что прием заявок завершится 10 сентября.

Чтобы избежать технических сбоев из-за высокой нагрузки на систему, рекомендуется направить запрос заблаговременно. С регламентом прохождения процедуры можно ознакомиться на официальном сайте комиссии.