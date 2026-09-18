Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу. Об этом Глава столицы написал в личном блоге в«Максе».
Собянин воспользовался системой дистанционного электронного голосования на портале mos.ru. На предыдущих выборах мэр столицы также голосовал онлайн.
Он отметил, что всего за семь часов проголосовали уже более 1,8 миллионов избирателей-москвичей.
«Абсолютное большинство — в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве», — добавил глава города, поблагодарив земляков за активную гражданскую позицию.
Ранее онлайн проголосовали президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Председатель парламента Вячеслав Володин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев предпочли сходить на избирательные участки.