Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу. Об этом Глава столицы написал в личном блоге в «Максе» .

Собянин воспользовался системой дистанционного электронного голосования на портале mos.ru. На предыдущих выборах мэр столицы также голосовал онлайн.

Он отметил, что всего за семь часов проголосовали уже более 1,8 миллионов избирателей-москвичей.

«Абсолютное большинство — в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве», — добавил глава города, поблагодарив земляков за активную гражданскую позицию.

Ранее онлайн проголосовали президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Председатель парламента Вячеслав Володин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев предпочли сходить на избирательные участки.