Явка на выборах в Подмосковье достигла 24,37% к 20:00

Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 20:00 первого дня голосования составила 24,37%. Такие данные привел Мособлизбирком .

На избирательных участках проголосовали 18,23% избирателей. Среди зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании свой выбор сделали 69,91%.

В 20:00 помещения всех участковых избирательных комиссий Московской области закрылись. Как сообщили в Мособлизбиркоме, после завершения первого дня голосования комиссии приступили к опечатыванию стационарных ящиков для бюллетеней.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс сообщал, что к 18:00 общая явка составляла 19,67%. К этому времени проголосовали более 1,2 миллиона человек.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенных с ними выборах началось 18 сентября и продлится до 20 сентября.