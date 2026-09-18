Космонавты приняли участие в выборах в Звездном городке

В Звездном городке жители голосуют на избирательном участке, открытом в местной школе. Среди избирателей — сотрудники Центра подготовки космонавтов, муниципальных учреждений и другие жители закрытого городка.

Одними из первых проголосовали космонавты Александр Гребенкин и Кирилл Песков, а также ветеран космонавтики Василий Циблиев.

Космонавты, находящиеся сейчас на Международной космической станции, также примут участие в голосовании. Свой выбор сделают Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.

«Не надо сидеть в берлоге, мы не медведи. Надо прийти и высказать свою позицию. Это не сложно — подняться с постели и прийти проголосовать», — сказал Василий Циблиев.

После получения бюллетеня избиратели проходят в кабину для тайного голосования, отмечают выбранную партию и опускают документ в избирательный ящик.