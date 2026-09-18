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    Два миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Москве

    Elena Mayorova/Global Look Press
    Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Два миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве. Об этом сообщил штаб по наблюдению.

    Наблюдатели отметили, что москвичи голосуют как дистанционно со своих устройств на elec.mos.ru, так и через терминалы, расположенные на московских участках.

    Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что в пятницу многие москвичи уезжают на дачи, и благодаря электронному голосованию им не придется менять планы ради исполнения гражданского долга. Также этот способ позволяет голосовать ночью, когда участки уже не работают.

    Ранее Центризбирком сообщил цифры явки на выборах по стране на 18:00. К этому времени проголосовали 21,58% избирателей.