Явка на выборах в Госдуму превысила 23%

ЦИК: явка на выборах в Госдуму к 20:01 составила 23,54%

Явка на выборах депутатов Государственной думы преодолела отметку в 23,5% к вечеру первого дня голосования. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Из данных ЦИК следует, что граждане активно участвуют в выборе нового состава парламента. По состоянию на 20:01 по московскому времени свой выбор сделали 23,54% избирателей. Еще в 18:00 этот показатель составлял 21,58%.

Избирательная кампания проходит в трехдневном формате. Россияне выбирают депутатов нижней палаты парламента на ближайшие пять лет. Сделать выбор можно лично на избирательном участке или дистанционно. Голосование продлится до вечера воскресенья.