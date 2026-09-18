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    Медведев проголосовал на выборах в Госдуму

    Фото: РИА «Новости»

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Видео с избирательного участка он опубликовал в телеграм-канале.

    «Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом», — отметил зампред Совбеза.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил в традиционном обращении, что участие граждан в голосовании станет общим ответом на попытки недоброжелателей ослабить страну, сдержать ее развитие, лишить суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Он призвал сограждан обязательно поучаствовать в голосовании и сделать взвешенный выбор.

    Подробнее о главных заявлениях главы государства и об организации Единого дня голосования — в материале 360.ru.