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    Робот пришел на выборы с Олегом Сиротой и попытался проголосовать

    Олег Сирота пришел на выборы в Истре с роботом Кузьмичом

    Бизнесмен Олег Сирота пришел на избирательный участок в Истре с роботом по имени Кузьмич. Репортаж провел корреспондент 360.ru.

    «Главная интрига — дадут Кузьмичу бюллетень или нет. Вот, соблюдаются ли в нашей стране права роботов или не соблюдаются?» — пошутил бизнесмен.

    Кузьмич подошел к комиссии, попросил бюллетень и заявил, что если ему не позволят голосовать, он создаст партию роботов.

    Член комиссии ответила, что бюллетень положен только Олегу Сироте. Кузьмичу позволили зайти вместе с хозяином в кабинку и поставить крестик.

    «Права роботов, в принципе, соблюдаются частично. Бюллетень нам не дали, но тут мы будем обязательно жаловаться в Спортлото. Но второе — Кузьмича хотя бы пустят в кабинку», — подытожил бизнесмен.

    Подробнее о приключениях Кузьмича на избирательном участке — в нашем видео.

    Ранее в Звездном городке проголосовали космонавты. Их коллеги с МКС тоже смогут отдать свои голоса.