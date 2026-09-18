Русский Халк, отряд корги и робот. Итоги первого дня выборов в Подмосковье: самые интересные гости, явка и результаты

Закончился первый день голосования. Явка в Подмосковье была традиционно высокой: по данным Мособлизбиркома она составила 24,37%. Что интересного происходило на участках, какие звездные и необычные гости заглянули на участки и главные результаты первого дня — в материале 360.ru.

Первый день: факты, цифры В регионе открыты 3 925 участков, которые работают с 08:00 до 20:00. Жителям Подмосковья предстоит выбрать 450 депутатов Госдумы: 225 — по федеральным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. В Мособлдуму войдут 50 депутатов. В Коломне, Химках, Пушкино и Лобне дополнительно проходят выборы местных Советов депутатов. К избирательной кампании 2026 года Общественная палата Московской области обучила более четырех тысяч наблюдателей. В Центре общественного наблюдения, который открылся в Одинцове, в первый день побывали сотни экспертов, журналистов и наблюдателей, которые в режиме реального времени следили за участками через стену видеонаблюдения, рассказала первый заместитель председателя ОП Татьяна Дмитриева. Представители ОП также работают на местах.

Фото: РИА «Новости»

«По состоянию на 20:00 на территории Московской области явка избирателей составила 24,37%: на избирательных участках — 18,23%, ДЭГ — 69,91%», — сообщил Мособлизбирком. По словам секретаря Избирательной комиссии Подмосковья Руслана Фурса, около 70% избирателей голосуют по старинке — на участках.

Волонтеры Подмосковья: рука помощи для каждого В этом году на всех участках в Подмосковье работают волонтеры — это более 2,7 тысячи добровольцев, готовых помочь каждому избирателю. Около 1,5 тысячи работают на участке, остальные — в оперативном резерве. «Это активисты регионального движения „Волонтеры Подмосковья“, которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение», — заявили в пресс-центре Московской области по выборам депутатов ГД России и МОД «Выборы 2026».

Фото: РИА «Новости»

Все волонтеры прошли инструктажи по принципам эмпатии и общению с разными категориями граждан. Добровольцы будут помогать на участках людям преклонного возраста, гражданам с ограниченными возможностями, людям с инвалидностью, а также мамам и папам с детьми. Ради удобства избирателей на региональном портале госуслуг создали сервис «Волонтеры на избирательном участке». За безопасностью на участках следят более трех тысяч сотрудников МЧС. Специалисты перед началом голосования проверили системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и средства пожаротушения.

Политики голосуют в Подмосковье Большинство политиков в Подмосковье решили проголосовать в первый день выборов. Они приходили на избирательные участки с семьями, как, например, депутат Госдумы Денис Кравченко. Он проголосовал на участке, расположенный в Аэрокосмическом лицее в Химках. В голосовании участвовали его родители, супруга и дети. Его старшая дочь впервые воспользовалась своим избирательным правом. В Домодедове на участке на стадионе «Авангард» проголосовал депутат ГД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Политик отметил, что люди приходят на выборы семьями, с хорошим настроением. Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на избирательном участке в Конькобежном центре «Коломна». Парламентарий отметил, что голосование на участке проходит в спокойном режиме и организовано на высоком уровне.

Глава Балашихи Сергей Юров выполнил свой гражданский долг на участке, расположенном в школе № 18. Он отметил символичность места голосования — школа открылась в этом году после капитального ремонта. Руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц проголосовала в Серпухове. Она отметила, что часть команды уже сделала свой выбор — кто-то на участках, кто-то при помощи ДЭГ. Представители «Молодой Гвардии» в дни голосования работают на избирательных участках по всей Московской области. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отдал свой голос на избирательном участке в Ступине. Он отметил, что организаторы создали комфортные и безопасные условия для избирателей. Голубев заявил, что считает первый день самым удобным для голосования — «сделать свой выбор можно без суеты».

Интересное в первый день Жители Подмосковья продемонстрировали интерес к выборам не только уверенной явкой в первый день, но и креатианым подходом к волеизъявлению Собрали самые интересные моменты первого дня голосования. Собаки-терапевты: «Корги Отряд» проголосовал на выборах В Щелкове «Корги Отряд» проголосовал на избирательном участке в гимназии № 2. Это благотворительное движение, в котором участвуют собаки породы вельш-корги. Отряд занимается канистерапией, в том числе в зоне СВО — собаки задействованы в поиске погибших и других гуманитарных задач.

Фото: РИА «Новости»

Русский Халк голосует Спортсмен‑экстремал Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, решил проголосовать прямо во время тренировки. Не отрываясь от штанги, спортсмен сделал свой выбор, используя ДЭГ. Свой номер Русский Халк посвятил работникам избирательных комиссий. Примеру Агаджаняна последовали и другие представители силового экстрима, находящиеся на чемпионате России. Два важных выбора в один день Молодожены в Ленинском стали первыми избирателями на участке № 3622. Они сделали свой выбор, а потом продолжили веселиться на собственной свадьбе. Невеста рассказала, что прийти на участок в один из главных дней в жизни — это было общее решение. В Видном жених и невеста также пришли на избирательный участок прямо со свадьбы.

Видео: 360.ru

Настрой на позитив В Красногорске на участок, расположенном в школе № 15, пришли необычные посетители — большая белая медведица и медведь Ермолай. Избирателей радовали воздушными шарами и танцевальными номерами. В Воскресенске у одного из участков избирателей встречали ростовые куклы Марфуша и русский молодец. Артисты Театра ростовых кукол «Софит» Кристина и Сергей заявили, что цель выступления — поддержать хорошее настроение и сделать момент исполнения гражданского долга комфортнее. Кузьмич и права роботов На избирательный участок в Истре известный подмосковный агробизнесмен Олег Сирота пришел вместе с роботом по имени Кузьмич. «Главная интрига — дадут Кузьмичу бюллетень или нет. Вот, соблюдаются ли в нашей стране права роботов или не соблюдаются?» — пошутил аграрий. Кузьмич пообещал создать партию роботов, если ему не дадут бюллетень. Бумагу ему не дали, но позволили зайти в кабинку вместе с хозяином.

Видео: 360.ru