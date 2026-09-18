Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Президент России Владимир Путин принял участие в выборах депутатов Государственной думы, проголосовав дистанционно из своего рабочего кабинета в Кремле. Электронный формат глава государства выбрал в шестой раз, написало РИА «Новости» .

За ходом голосования следят почти 400 тысяч наблюдателей, представляющих кандидатов, политические партии и общественные палаты. К наблюдению также привлекли международных экспертов. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что их аккредитовали для работы на избирательных участках в 22 странах.

Первоначально в бюллетень на выборах в Госдуму включили 11 партий. В августе Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» по заявлению партии «Родина». «Яблоко» обжаловало решение, однако апелляцию отклонили.

В результате в выборах участвуют 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, Российская экологическая партия «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».