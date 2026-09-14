Штурм Дружковки и котел под Харьковом. Что произошло в зоне СВО за неделю

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Вооруженные силы России продвинулись в Запорожской области и ДНР, одновременно сжав кольцо в крупнейшем по площади огневом котле СВО в Харьковской области. Главные события спецоперации на Украине с 7 по 13 сентября — в материале 360.ru.

Какие населенные пункты освободили Штурмовики группировки «Восток» заняли Зоревку в Запорожской области на границе с Днепропетровской. Село находится рядом с освобожденным Новым Полем и открывает путь на важный опорный пункт ВСУ — поселок городского типа Терноватое. Группировка «Центр» освободила село Веселое в ДНР. Оно расположено в Покровском районе примерно посередине между Дружковкой и Добропольем, за которые идут бои.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Новогришино в ДНР тоже взял «Центр». Оно расположено на берегу реки Водяная в километре к югу от села Доброполье и в четырех километрах к юго-западу от одноименного города. Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что освобождение села стало частью операции по срыву логистики ВСУ на Добропольском направлении. «Бои за Новогришино шли не одну неделю и, естественно, это важный населенный пункт, поскольку мы планомерно отрезаем украинскую группировку от основных сил, которые находятся непосредственно в [городе] Доброполье», — сказал он. Огневой котел в Харьковской области Крупный котел площадью более 400 квадратных километров сформировался на северо-востоке Харьковской области. К середине сентября в нем остались 10 батальонов из наиболее боеспособных подразделений ВСУ на Харьковском направлении.

Фото: РИА «Новости»

Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести», что с начала месяца в котле уничтожили 305 боевиков, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов. Харьковский котел стал крупнейшим по площади за время СВО. На минувшей неделе группировка «Север» продолжила сжимать кольцо окружения, в которое попали более 1700 боевиков. Штурмовики взяли под контроль Долгенькое, Березники, Озерное, Гоптовку, Черняков и Зарубинку. Штурм Дружковки Подразделения группировки войск «Юг» закрепились на окраинах Дружковки. Минобороны сообщило, что пехота начала штурмовать город.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Бойцы сначала перерезают пути снабжения. Затем направляют на украинские позиции максимальное количество ударных и разведывательных дронов. «Дроны — это сейчас самый главный сдерживающий фактор и самый главный фактор для того, чтобы продвигалась наша доблестная пехота», — рассказал замкомандира роты отдельного полка войск беспилотных систем группировки с позывным Артист. Групповые удары Российские войска били высокоточным оружием и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре, логистическим центрам и морским судам, действовавших в интересах ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В Западной Украине поразили объекты железнодорожной инфраструктуры, через которые проходили грузы военного назначения из Европы. Киев «Герани» отработали по центру обработки данных «ИнтерКарс», где хранились материальные средства военного назначения. Поражен дата-центр «Би-мобайл», хранивший разведданные и обеспечивавший работу сетевого оборудования в интересах ВСУ. Под удар попали «Киевский радиозавод», «Завод железобетонных конструкций № 1», производитель БПЛА «Хорнет» предприятие «Элемент ЮА», торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс». В Голосеевском районе Киева беспилотники подожгли бывшую табачную фабрику, ныне производство Imperial Brands с автоматизированным высотным складом.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Пострадали логистический центр «Гостомель», авиабаза ВСУ «Васильков», склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА. В Броварах поврежден склад автозапчастей «ИнтерКарс», в Борисполе — склад горюче-смазочных материалов, в Мархалевке — центр радиотехнической разведки СБУ, в Шкаровке — логистический центр «Химтрансагро». В Белой Церкви военные атаковали завод «Боевые птицы Украины», на котором тестировались БПЛА «Ти-Ар-Икс» дальностью 450 километров. Удар получил логистический центр «Р-Пласт», крупнейший из использовавшихся компанией «Умные боеприпасы». Одесса На территории города ВС России поразили логистические центры «Пальма», «Одесса-22» и Raben-ukraine, цех БПЛА и склад боеприпасов, электроподстанцию «Усатово», завод автомобильных агрегатов. В порту «Одесса» пострадали сухогрузы и буксир.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Удары пришлись также на логистические центры в Усатове, Теплодаре, Нерубайском, цех беспилотников в Ильичевке, склад комплектующих для импортных БПЛА в Визирке. В порту «Черноморск» ударили по сухогрузам, танкеру, морскому буксиру, разгрузочной инфраструктуре и распределительному центру. Поражена питающая порты электроподстанция «Днестровская». В порту «Измаил» пострадал производственно-погрузочный комплекс. Николаев Поражены электроподстанции «Новая» и «Трихаты», обеспечивающие работу портовой и логистической инфраструктуры. На территории завода «Конвейрмаш» уничтожен склад БПЛА.

Фото: РИА «Новости»

Войска ударили по логистическим центрам «Делевери», «Новая почта», «АТП ЮТК», «Метро», «Николаев-2», «Электротехника» и «Нибулон», грузовому терминалу «Ника Терра», складским терминалам «Жовтневое» и «Диметра», цеху БПЛА. В порту «Николаев» войска повредили хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами. Запорожье В столице региона атаковали металлургический комбинат «Запорожсталь». Это один из основных поставщиков листового металлопроката для защитных конструкций и брони. Днепропетровск Получили удары инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода «Интерпайп Сталь», логистический центр «Днепр».

Фото: телеграм-канал Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Кривом Роге пострадали металлургический, Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты. Хмельницкий Ударами ВС России поражен инновационный терминал логистического центра «Новая почта», используемый для хранения БПЛА. Атаки БПЛА по регионам России Система ПВО в регионах России ежедневно уничтожала по несколько десятков украинских беспилотников. Самая массовая ночная атака произошла с 10 на 11 сентября. Военные перехватили и уничтожили 777 БПЛА самолетного типа.

Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

В Нижнекамске дроны упали на предприятие, жилой дом и дерево, которое повалилось на авто и убило двух человек. В целом пострадали 14 жителей. Дефицит личного состава ВСУ ВСУ испытывают острую нехватку кадров, сообщил во время поездки в Северо-Западный федеральный округ зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Некоторые подразделения укомплектованы менее, чем на треть

У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться, потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%. Дмитрий Медведев Зампред Совбеза России

У России же, по его информации, нет необходимости в мобилизации. Медведев сообщил, что темпы комплектования по контракту даже выше, чем планировалось к началу сентября.

Фото: РИА «Новости»