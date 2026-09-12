Группировка войск «Центр» заняла село Новогришино в ДНР. Его освобождение стало частью операции по срыву логистики Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Минобороны объявило о взятии Новогришина 11 сентября. Марочко сообщил, что это село имело большое значение, бои за него шли не одну неделю. В перспективе российские подразделения нарушат логистические связи противника и выйдут на административные границы ДНР.

«Мы планомерно отрезаем украинскую группировку от основных сил, которые находятся непосредственно в [городе] Доброполье», — сказал он.

Помимо Новогришина российская армия заняла Зоревку в Запорожской области. Село освободила группировка войск «Восток».