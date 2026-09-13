Попавшие в Волчанский котел боевики «Азова» оказались мобилизованными

Марочко: окружение азовцев под Волчанском говорит об их низкой мотивации

Подразделения «Азова»* попали в окружение под Волчанском. Нынешний состав нацбатальона состоит из насильно мобилизованных низкоквалифицированных и немотивированных бойцов. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС .

По его словам, «Азов»* утратил статус элитного подразделения Вооруженных сил Украины. Нацбатальон по-прежнему получает западное финансирование, но это не решает проблему нехватки личного состава. Марочко сообщил, что боевики имеют низкую мотивацию и квалификацию.

«Это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из бусифицированных украинцев», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил о передислокации азовцев* на Харьковское направление. Для Украины оно стало самым проблемным.

* Организация признана террористической и запрещена в России.