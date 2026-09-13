МО: мобильные огневые группы «Центра» отразили налет более 40 БПЛА у Доброполья

В зоне спецоперации на Добропольском направлении расчеты мобильных огневых групп (МОГ)и постов воздушного наблюдения группировки войск «Центр» отразили налет свыше 40 БПЛА самолетного типа ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе выполнения боевых задач военнослужащие отразили массированный налет на охраняемый район. Всего в налете было более 40 БПЛА ВСУ самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные уничтожили все вражеские беспилотники. БПЛА ВСУ не достигли охраняемых объектов.

В Минобороны добавили, что бойцы «Центра» уничтожили БПЛА противника из автоматов и пулеметов Калашникова, установленных на автомобиль «Улан-2». Кроме того, военные применили ПЗРК «Игла».

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщал, что расчеты ПВО и МОГ за сутки уничтожили 146 беспилотников и 51 пункт управления БПЛА.