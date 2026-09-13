Освобождение Зоревки российскими военнослужащими ослабило группировку Вооруженных сил Украины в районе Орехова Запорожской области. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал об этом в беседе с ТАСС .

По его словам, украинское командование перенаправило часть сил и средств на другой участок фронта.

«Следовательно, те резервы, которые Киев мог бы отправить в Орехов, задействованы именно в районе Зоревки. Так что освобождение Зоревки ослабляет Ореховскую группировку противника», — сказал Марочко

Он добавил, что переброска подразделений создала дополнительную нагрузку на оборону ВСУ у Орехова и ограничила возможности украинского командования по усилению этого участка. По оценке эксперта, дальнейшее развитие ситуации зависит от действий российских войск и способности ВСУ удерживать позиции на нескольких направлениях одновременно.

Ранее Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины продолжило перебрасывать ресурсы в Доброполье, пытаясь удержать город и выиграть время.