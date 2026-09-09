В Новороссийске объявили траур по погибшим при атаке БПЛА

В среду, 9 сентября, в Новороссийске объявили траур по погибшим в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

«Страшная трагедия отозвалась болью в сердце каждого жителя. В знак уважения к памяти погибших в городе отменены все развлекательные мероприятия», — написал он.

Также в Новороссийске приспустили государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края и муниципального образования.

Кравченко добавил, что желает сил, терпения и мужества родным жертв атаки.

Ранее стало известно, что ночной налет украинских беспилотников на Новороссийск привел к гибели четырех местных жителей. Пострадали еще 17 человек.