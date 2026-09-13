ВС России поразили электроподстанции и логистические центры Украины

Российские военные атаковали электроподстанции и логистические центры на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны .

В Одессе российские бойцы поразили логистические центры «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22». Там хранились грузы для обеспечения ВСУ.

«[Поражены] электроподстанции „Новая“ и „Усатово“, обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, российские военные ударили по логистическому центру «Новая почта» и цехам по производству беспилотников в Ильичевке. Под атаку также попали логистический центр в Усатово и центр «Блум» в Теплодаре.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Россия расширила удары по Украине. По его словам, причиной стали атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру России.